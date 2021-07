Capri, minibus va fuori strada e precipita: morto l'autista. Diciannove i feriti

22 luglio 2021 a

Un morto e 19 feriti. Questo il primo bilancio dell'incidente avvenuto a Capri che ha visto coinvolto un minibus, precipitato per alcuni metri dalla strada a Marina Grande. All’ospedale Capilupi di Capri sono arrivati 19 feriti, le cui condizioni sono in corso di valutazione da parte dei medici. In caso di pazienti in condizioni particolarmente gravi, questi verranno trasferiti con un elicottero all’Ospedale del Mare.

