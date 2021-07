Marinella Soldi, chi è la nuova presidente Rai: famiglia, carriera e passioni

21 luglio 2021 a

Marinella Soldi è la nuova presidente Rai. Dopo la ratifica della nomina da parte del cda di viale Mazzini, anche la commissione di Vigilanza Rai ha votato parere favorevole alla nomina indicata dal presidente del Consiglio Mario Draghi: 29 i voti a favore, 5 i no e 3 le schede bianche. Erano presenti 37 membri su 40 e la maggioranza di due terzi raggiunta è vincolante per la nomina. Chi non ha partecipato al voto in segno di protesta è Fratelli d’Italia.

Ma chi è la nuova presidente Rai? Soldi è toscana - originaria di Figline Valdarno, in provincia di Firenze - ed è nata il 4 novembre 1966, giornata della grande alluvione che colpì proprio Firenze. L'infanzia però l'ha trascorsa a Londra dove si trasferirono i genitori. Dopo la laurea conseguita presso la London School of Economics, Soldi si sposta in Francia per un master all’Insead di Fontainbleau. L'inizio della sua carriera si svolge all'estero: consulente strategico di McKinsey Company, senior management per MTV Networks Europe, SVP Strategic Development (Londra) e GM, e per MTV Italia (Milano). Quindi l'avventura di mettersi in proprio fondando, nel 2000, la Soldi Coaching (società di leadership coaching con clienti in tutto il mondo). Specializzatasi in settori come tecnologia e media, successivamente ricopre importanti ruoli dirigenziali: ceo del Network Discovery per il Sud Europa (tra cui Italia, Spagna, Francia e Portogallo) per un periodo di 10 lunghi anni, ha fatto parte anche di diversi consigli di amministrazione (Nexi, Ferragamo, Ariston, Thermo e Italmobiliare). Nel 2018 lascia Discovery ma viene subito chiamata dalla Fondazione Vodafone per una serie d’incarichi. Ora la Rai.

Sposata, con due figli, è amante della corsa, delle camminate, della montagna, Soldi è una manager gentile, ma determinata. Una tosta, la descrivono. Il suo motto, durante le riunioni, è sempre quello: "Tutto sembra impossibile finché non lo fai’". Si tratta di una celebre frase di Nelson Mandela. Curiosità? Tra i suoi miti c’è il cantante David Bowie.

