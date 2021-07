Roma, bimba di quattro anni morta in casa a Mentana: ipotesi malore

21 luglio 2021 a

a

a

Tragedia in via Reatina a Mentana, in provincia di Roma. Una bimba di 4 anni e mezzo è stata trovata morta in casa. È successo intorno alle 13 nel Comune dell'hinterland della capitale. Ai sanitari del 118, chiamati immediatamente, la mamma 43enne ha raccontato che la piccola si era poggiata sul letto per riposare dopo pranzo, accusando un malore poco dopo.

Umbria, muore bimba nella piscina gonfiabile di casa

Inutili i soccorsi praticati ininterrottamente dai medici arrivati anche con un’eliambulanza. La piccola, ormai senza vita, è stata portata al policlinico Umberto I dove sarà sottoposta a esame autoptico. Nessun segno di violenza o percosse, né di rigurgito o soffocamento, è stato evidenziato da un primo esame sul corpo e i medici hanno formulato l'ipotesi di un malore durante la digestione.

Lacrime per la piccola di 4 anni morta dopo lo scontro tra due auto. La madre ferita gravemente | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.