Palermo, neonata di due mesi positiva al Covid: ricoverata in rianimazione. Grave anche 11enne con genitori no vax

Neonata di due mesi positiva al Covid ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cervello di Palermo. La piccola è stata infettata dalla variante inglese e si trova in condizioni gravi, ma stabili, nel nosocomio del capoluogo siciliano. Ma non è il solito caso grave che riguarda un giovanissimo.

All'ospedale pediatrico Di Cristina, sempre a Palermo, c'è infatti anche una 11enne in gravi condizioni. Ad illustrare la situazione è stato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in un'intervista al Corriere della Sera. "A Palermo ci sono due bimbe intubate - ha detto Musumeci al Corriere - una ha la sorella che è stata a lungo in Spagna e i genitori sono no vax". La bimba è venuta alla luce da una donna positiva al virus ed è tuttora intubata all’ospedale "Cervello", mentre la bambina di 11 anni "ha la sorella che era stata in Spagna e i genitori no vax" ed è intubata all’ospedale pediatrico "Di Cristina", ha spiegato il presidente della regione. Due casi molti critici, tanto più perchè riguardano una neonata e una adolescente, entrambe molto gravi. Il tutto in un momento che segna una ripresa dei contagi in tutta Italia, con l'indice Rt in risalita a 0.91 rispetto allo 0.66 di una settimana fa. Intanto continua anche il dibattito sullopportunità di introdurre l'obbligo del green pass per accedere a locali pubblici, teatri, cinema, discoteche, palestre, ristoranti e grandi eventi, con il centrodestra che ha una posizione meno rigida, mentre il centrosinistra - così come il presidente del Cts, Franco Locatelli - chiede un obbligo del certificato verde da introdurre quanto prima per decreto.

