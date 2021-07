Pavia, ubriaco litiga con tre ragazzi e li investe con l'auto: arrestato per tentato omicidio

18 luglio 2021 a

Pavia, litiga con tre ragazzi nella notte e poi li investe con l'auto. Un uomo, ubriaco, è stato arrestato la scorsa notte per tentato omicidio: dopo aver litigato con tre giovanissimi è salito a bordo della sua auto, li ha puntati e li ha schiacciati contro un veicolo in sosta per poi tentare la fuga.

L’episodio è avvenuto intorno alle ore 3.50 in viale Venezia, a Pavia, dove una pattuglia del distaccamento Polizia stradale di Vigevano si è vista consegnare l’uomo da personale della questura di Pavia in abiti civili. Alcuni testimoni hanno raccontato come il fermato avesse tentato di entrare in un locale poco distante, ma gli sia stato impedito visto lo stato di alterazione dovuta all’alcol, quindi allontanandosi abbia iniziato un’accesa discussione con tre giovani presenti, due dei quali minorenni. Inutile il tentativo di un presente di sedare gli animi, l’uomo è salito in auto lanciandosi contro i ragazzi.

L’investitore sottoposto a prova etilometrica è risultato positivo. Le tre vittime sono state accompagnate al Policlinico San Matteo di

Pavia: una è ricoverata in prognosi riservata, grave uno dei due minorenni (codice rosso), meno preoccupanti le condizioni dell’altro giovanissimo (codice giallo). L’aggressore, arrestato e rinchiuso nella casa circondariale, deve rispondere di tentato omicidio.

