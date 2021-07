Libero De Rienzo morto, disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso

16 luglio 2021 a

a

a

Libero De Rienzo è morto a 44 anni. L'attore è stato ritrovato senza vita ieri sera intorno alle 21 nella sua casa romana. A dare l'allarme un amico, che l'aveva raggiunto in zona Madonna del Riposo perché preoccupato dalle mancate risposte al telefono. Quando i sanitari hanno raggiunto l'abitazione non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il corpo è stato sottoposto ad autopsia al Policlinico Gemelli. La prima ipotesi è quella di morte legata a un malore (un infarto) ma i magistrati indagano per il reato di morte come conseguenza di altro reato. L’ipotesi investigativa è che il protagonista di Santa Maradona avesse consumato droga riporta il Corriere della Sera. Ma al momento è solo una supposizione dalla quale partire per effettuare una serie di accertamenti. Il primo dei quali sarà proprio l’autopsia.

Libero De Rienzo trovato morto in casa. L'attore aveva 44 anni

Sposato con la costumista Marcella Mosca, lascia due figli di 6 e 2 anni. Dopo i funerali (la cui data non è stata ancora fissata) la salma sarà inumata in Irpinia, accanto alla mamma. Di Rienzo era nato a Napoli nel 1977, nel quartiere popolare di Forcella, figlio di Fiore De Rienzo, inviato speciale della trasmissione "Chi l'ha visto?". Ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo nella seconda metà degli anni '90 sulle orme del padre, che è stato anche aiuto regista di Citto Maselli. Libero aveva vinto il David di Donatello nel 2002 e nel 2006, nel film Fortpàsc di Marco Risi, ha interpretato il giornalista napoletano Giancarlo Siani. Tra i suoi lavori successivi, 'Smetto quando voglio' (2014) e nel 2019 il film 'A Tor Bella Monaca non piove mai'.

Libero De Rienzo, il padre Fiore è stato uno storico inviato di Chi l'ha visto?: l'infanzia a Chiaia

La notizia della morte dell’attore ha sconvolto tantissimi artisti del mondo dello spettacolo. Tra i primi a dirgli addio è stato Marco Bocci con cui aveva lavorato. Anche Vanessa Incontrada e Laura Chiatti hanno salutato Libero De Rienzo, purtroppo stroncato da un malore. Anche i fans stanno salutando con dolore l’attore sui social. La data dei funerali non è stata ancora resa nota.

Libero De Rienzo morto, Rai e La7 cambiano palinsesto: film e programmi dedicati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.