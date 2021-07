Libero De Rienzo, l'attore è morto a 44 anni: trovato senza vita in casa, forse un infarto

16 luglio 2021 a

a

a

Libero De Rienzo è stato trovato morto in casa. L'attore aveva 44 anni e viveva a Roma, in zona Madonna del Riposo. A trovarlo senza vita un amico, che lo aveva cercato dopo diverse telefonate senza risposta. De Rienzo è morto per un malore, probabilmente un infarto. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e i sanitari del 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Libero De Rienzo, il padre Fiore è stato uno storico inviato di Chi l'ha visto?: l'infanzia a Chiaia

A breve dovrebbe essere disposta l'autopsia, per far luce sulle cause del decesso. Nato a Napoli, si appassiona alla recitazione seguendo il padre Fiore De Rienzo, aiuto regista di Citto Maselli. Recita nei due film di Marco Ponti: Santa Maradona (2001), grazie al quale riscuote fama e apprezzamenti e vince il David di Donatello 2002 come miglior attore non protagonista, e A/R Andata + Ritorno (2004), in cui è protagonista insieme a Vanessa Incontrada. È anche sceneggiatore, nonchè regista e attore, nella pellicola "Sangue - La morte non esiste" con cui ottiene anche dei riconoscimenti.

Raffaella Carrà, la malattia tenuta nascosta. "Gesto d'amore verso il pubblico" spiega Iapino

Lavora anche in alcune produzioni televisive, tra cui il film tv "Più leggero non basta (1998)", regia di Elisabetta Lodoli, e le miniserie tv "Nassiriya - Per non dimenticare" (2007), regia di Michele Soavi, e "Aldo Moro - Il presidente" (2008), regia di Gianluca Maria Tavarelli. Nel 2009 ritorna sul grande schermo con il film "Fortapàsc", regia di Marco Risi, film su Giancarlo Siani, giornalista de Il Mattino, ucciso nel 1985 dalla camorra. Nel 2011 recita in "La kryptonite nella borsa" di Ivan Cotroneo. Nel 2014 è tra i protagonisti di "Smetto quando voglio", commedia diretta da Sydney Sibilia sulla vicenda di una banda di giovani laureati che si improvvisano spacciatori.

Bambino muore dopo un malore a bordo piscina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.