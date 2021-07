Roma, scoperta una boutique del falso: giro d'affari da 850 mila euro e clienti vip

Christian Campigli 15 luglio 2021 a

La boutique del falso, del tarocco, del simile, se non identico all'originale. Un giro di affari di oltre 850 mila euro. Un'attività illegale che attirava, come gli orsi col miele, anche clienti insospettabili, ricchi e famosi. I finanzieri del comando provinciale di Roma hanno scoperto un vero e proprio negozio di abbigliamento e accessori di marchi prestigiosi, tutti rigorosamente falsi. L'attività illecita era gestita da una cinquantenne, in pieno centro a Roma.

La donna, nel corso di una perquisizione nel suo appartamento ubicato a Corso Francia, eseguita dagli agenti delle fiamme gialle del terzo nucleo operativo metropolitano, è stata trovata in possesso di oltre seicento articoli, tra borse, cinture e portafogli. Oggetti apparentemente perfetti, identici agli originali, che riproducevano i modelli e i marchi delle note case Gucci, Fendi, Hermes, Chanel, Bottega Veneta e Balenciaga. Nell’occasione i militari sono entrati in possesso anche di un “brogliaccio” in cui erano riportati gli importi degli incassi, che oscillavano tra i cinquecento ed i duemila euro per ciascun articolo. Oltre ai nomi dei clienti, alcuni dei quali appartenenti al mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione. Gli ulteriori accertamenti, coordinati dalla procura della Repubblica di Roma, hanno permesso di appurare l’omessa dichiarazione al fisco dei proventi dell’attività illecita. La donna dovrà quindi rispondere in tribunale anche di evasione fiscale. Il giro d'affari dietro alla contraffazione dei capi di alta moda raggiunge cifre da capogiro. Sono lontani i tempi in cui nelle spiaggia italiane venivano proposte polo della Lacoste, col coccodrillo disegnato talvolta con dieci se non dodici zampe. Ora i prodotti sono perfetti, identici, e, proprio per questo, attirano anche i clienti più insospettabili. Quelli che, in buona sostanza, potrebbero permettersi senza grandi difficoltà di regalare alla propria moglie una borsa di Prada.

Nel solo 2020 sono stati oltre cinque i miliardi persi a causa del cosiddetto “mercato parallelo”. Un fenomeno che, secondo le stime di Assoutenti, l'associazione dei consumatori che si occupa di lotta alla contraffazione nell'ambito di “Io sono originale”, un progetto volto a combattere il fenomeno e dare indicazioni utili ai consumatori, sembra aver registrato un ulteriore incremento durante l'emergenza sanitaria e le conseguenti limitazioni alla libertà personale. “Gli ultimi dati dell'Ocse registrano un danno per le imprese manifatturiere derivante dal fenomeno della contraffazione pari a un miliardo e trecento milioni di euro l'anno per mancate vendite, mentre i consumatori pagano ingiustamente un miliardo e quattrocento milioni di euro per l'acquisto di prodotti falsi, per un giro d'affari totale del falso Made in Italy nel settore moda pari a cinque miliardi e duecento milioni di euro”. Una lotta difficile, quella portata avanti dalle fiamme gialle, che oggi ha registrato un importante risultato. Perché chi compra falso arreca un danno enorme non solo allo Stato, ma soprattutto ai tanti lavoratori impiegati nel settore della moda. Un patrimonio di capacità e inventiva che va difeso. Ad ogni costo.

