Stasera in tv, 14 luglio, Speciale Chi l'ha visto? su Rai3: la misteriosa morte di Federica Farinella

Stasera in tv, mercoledì 14 luglio 2021, continua l'appuntamento con Chi l'ha visto ma in versione estiva: uno speciale che rappresenta una novità assoluta perché il programma sarà un documentario che mescolerà le tappe della vita, della scomparsa e della morte, misteriosa, di Federica Farinella. Lo speciale dello storico programma Rai, in onda dal 1989, sarà sempre su Rai3 a partire dalle ore 21,20.

Passando per le immagini di avvenimenti e curiosità che vanno dalla cronaca, alla politica allo sport, la trasmissione racconterà chi era e che cosa è successo a questa bellissima e giovane donna che voleva diventare una stella della televisione. Federica era una modella di 27 anni quando il 2 settembre 2001 scomparve nei pressi di Asti. Qualche settimana fa, il 27 dicembre, dopo 19 anni, sono stato trovati i resti del suo corpo. In realtà il ritrovamento è avvenuto due mesi prima ma solo quando si ha avuto la certezza che si trattasse di lei, i carabinieri hanno comunicato la scoperta alla famiglia.

Il cranio e un femore della ragazza erano in un bosco a qualche centinaia di metro da casa. Del ritrovamento ne ha parlato la settimana scorsa il padre a Storie Italiane, trasmissione di Rai1. Ha ricostruito la telefonata dei carabinieri, la visita a casa del maresciallo e la comunicazione dell’avvento ritrovamento. L’uomo ha detto di avere sentimenti contrastanti. Ora sa dove poter piangere la figlia e “poter portare un fiore” ma è anche triste perché ha perso ogni speranza di vederla ritornare.

