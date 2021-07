Il fattore umano, su Rai 3 inchieste sulle violazioni dei diritti umani: anticipazioni e video

12 luglio 2021 a

Al via oggi, lunedì 12 luglio, la serie di inchieste "Il fattore umano", in onda dalle 23.15, parte su Rai 3. Ecco alcune anticipazioni e il video di presentazione della serie di sei settimane di inchieste giornalistiche sulla violazione dei diritti umani nel mondo.

Dopo #Report, questa sera alle 23.15 su @RaiTre, non perdete la prima puntata di "Il fattore umano", una nuova serie di inchieste sulla violazione dei diritti umani nel mondo. Prima tappa Bielorussia: “Il cielo sopra Minsk” di Lorenzo Giroffi e Andrea Sceresini. pic.twitter.com/qhQ30C6GRR — Report (@reportrai3) July 12, 2021

Ogni inchiesta ha come fil rouge l’intervista a un intellettuale che delinea i contorni socio-culturali entro cui si verifica la violazione dei diritti fondamentali Il titolo della prima puntata è “Il Cielo sopra Minsk”, un reportage realizzato da Lorenzo Giroffi e Andrea Sceresini. A quasi un anno dalle sanguinose manifestazioni dell'agosto 2020, cui hanno fatto seguito oltre 30 mila arresti, la Bielorussia è oggi una nazione blindata. Aleksandr Lukashenko, al potere da 27 anni, ha esiliato o incarcerato tutti i leader dell'opposizione, chiuso televisioni e testate non gradite, silenziato i movimenti di protesta e reso impossibile l'ingresso nel Paese a ogni tipo di osservatore internazionale, giornalisti compresi. Per la prima volta negli ultimi mesi, una troupe televisiva europea è riuscita a mettere piede nella nazione più inaccessibile del continente, raccontando le lotte clandestine dei movimenti d'opposizione, le manifestazioni, gli arresti e i processi a cui sono sottoposti centinaia di cittadini democratici.

Grazie anche all'utilizzo delle telecamere nascoste, Lorenzo Giroffi e Andrea Sceresini sono riusciti a documentare in presa diretta il clima di terrore che oggi aleggia per le strade di Minsk, dove gruppi di poliziotti dal volto coperto sono al lavoro ogni giorno per individuare e condurre in prigione chiunque possa essere sospettato di simpatie anti-governative. Realizzato nei quartier generali clandestini dell'opposizione, a cominciare dagli studi di Belsat TV, uno degli ultimi canali liberi, che sarà chiuso con la forza dalla polizia solo due giorni dopo la visita dei giornalisti Rai. E poi: le testimonianze degli ex prigionieri politici, dei militanti rimasti in libertà e dei parenti e compagni di chi oggi si trova in carcere. Addirittura, le telecamere de "Il fattore umano" varcheranno le soglie del "Centro detentivo numero 1" di Minsk, una delle prigioni più dure e famigerate della nazione. A fare da guida in questo racconto sarà Svetlana Tikhanovskaya, la candidata premier e leader dell'opposizione che nell'agosto 2020 sfidò Lukashenko e fu perciò costretta a lasciare il Paese. Oggi vive in esilio in Lituania.

