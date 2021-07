Report, anticipazioni della puntata del 12 luglio: dalla contraffazione al business della logistica

12 luglio 2021 a

Report torna oggi, lunedì 12 luglio, con una nuova puntata che mette insieme i migliori servizi di questa stagione. Ecco alcune anticipazioni sulle inchieste che saranno al centro della puntata di questa sera, in onda in prima serata su Rai 3.

Tre i servizi in programma. Si inizia con "Il pacco, la società del futuro". L’inchiesta di Alberto Nazzarini, con la collaborazione di Lorenzo Di Pietro indagherà sul funzionamento del settore economico della logistica, in mano a grandi multinazionali della distribuzione e del suo legame con l’illegalità. Nel servizio intitolato “il pacco, la società dl futuro” si parlerà di appalti, subappalti, di evasione fiscale e di illegalità: in una parola, di mafia. C'è poi "F come falso": con questo reportage di Luca Chianca, Sigfrido Ranucci farà luce sulla vendita di merchandising falso tramite alcuni siti di e-commerce come Amazon, Ebay e i cinesi Alibaba e Taobao.

Con il reportage “F come falso” e una panoramica tra San Marino e Cina, Ranucci spiegherà che da inizio anno ad oggi, in Italia sono stati importati 2,6 milioni di pacchetti, ma che l’Agenzia delle dogane è riuscita a controllarne solo il 5 per cento. Infine "L'assassino è il dna", servizio firmato da Giorgio Mottola. Sigfrido Ranucci illustrerà che, in futuro, la prova del dna potrebbe diventare decisiva anche per scagionare i colpevoli, non più solo per incastrarle. In effetti, alla luce di nuovi studi scientifici in ambito genetico hanno dimostrato che nei geni di alcune persone sia già scritta una naturale predisposizione all’aggressività. In effetti, questa teoria è già stata utilizzata in due processi per omicidio. Come sempre, sarà possibile seguire la puntata in diretta streaming su Raiplay. Oppure si potrà rivedere la puntata completa in streaming gratuito anche nei giorni a seguire, sempre su Raiplay.

