Terremoto, scossa in Adriatico: paura nelle Marche

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata a metà giornata nel nord Adriatico. Come riferisce l'agenzia croata Hina, il sisma è avvenuto alle 12.56 non lontano dalla costa italiana in corrispondenza di Ravenna. La scossa è stata avvertita chiaramente in Istria. Nessuna notizia finora di eventuali danni.

Notizia in aggiornamento

Evento sismico del 11 luglio 2021, Ml 4.1, in Mar Adriatico Settentrionale https://t.co/Q2DImb6oLp — INGVterremoti (@INGVterremoti) July 11, 2021

