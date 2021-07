Denise Pipitone, "questa è la canzone dedicata a lei". Mamma Piera Maggio fa ascoltare il brano da brividi

11 luglio 2021 a

C'è una canzone che è stata dedicata a Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo nel Trapanese il primo settembre 2004 quando aveva quattro anni. Sparita nel nulla mentre giocava nell'androne di casa della nonna materna. Le indagini per capire che fine possa aver fatto Denise, figlia Piera Maggio e Pietro Pulizzi, la procura di Marsala le ha riaperte dopo 17 anni e c'è grande attenzione mediatica su questa vicenda.

Denise Pipitone, ex pm Angioni: "Non ritratto, voglio processo e verità"

Adesso, come detto, anche una canzone dedicata alla vicenda che tiene col fiato sospeso tutta Italia. E' stata la stessa mamma di Denise ad annunciarla con un post sui canali social ufficiali sempre molto attivi nella ricerca della ragazza (oggi ha 21 anni). "Canzone dedicata a Denise, Palloncino", posta Piera Maggio riferendosi al titolo della canzone, insieme al link Youtube per ascoltare il brano musicale. Quindi la mamma di Denise dice ancora nel messaggio: "ringraziamo gli autori per il pensiero avuto" e mette dei cuori. La canzone, nel giro di poche ore è stata molto cliccata. In dodici ore 7 mila visualizzazioni su Youtube. La musica è di Nicola Giacalone e il testo di Gennaro Di Bonito (clicca qui per ascoltare il brano musicale dedicato a Denise).

Denise Pipitone, "la pista della Tunisia". Sospetti a Quarto Grado e spunta un nome | Video

Il testo è molto toccante e rimanda alla vicenda di Denise, di quello che è successo quel maledetto giorno (il primo settembre 2004) e di tutta la vicenda successiva, ancora viva dopo 17 anni senza una verità. "Mi fa tristezza chi ostacola la verità", viene detto nella canzone e ancora: "il palloncino ora è volato via, sembra sparito dietro una bugia" e "ho conosciuto regine senza dignità". Una canzone contro l'omertà e per riaccendere ancora più forte i riflettori su questa vicenda di Denise, per avere risposte di verità. Finalmente.

