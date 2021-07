Salento, "violentate in vacanza". Due turiste venete denunciano, l'ombra della droga dello stupro

09 luglio 2021 a

Vacanza choc. Due ragazze della provincia di Verona, in vacanza nel Salento, hanno denunciato ai carabinieri di essere state drogate e successivamente violentate da ragazzi conosciuti in una serata.

La denuncia è stata presentata ai militari della compagnia di Gallipoli (Lecce). Stando a quanto si apprende, le ragazze - entrambe maggiorenni - sono arrivate nella provincia di Lecce per trascorrere qualche giorno di vacanza. Sono ricoverate all’ospedale di Gallipoli per essere sottoposte a visite e prelievi. Solo dagli esami sarà possibile accertare se abbiano assunto, in maniera inconsapevole, la cosiddetta droga dello stupro.

Secondo una prima ricostrizione, le due giovani turiste, questa mattina, sono state trovate in un profondo stato di alterazione psico-fisica nella loro camera del B&B in cui alloggiano: ad allertare i carabinieri è stato proprio il titolare della struttura. Ai militari le due 19enni avrebbero riferito confusamente di essere state drogate e poi abusate da due giovani conosciuti la sera precedente davanti ad un bar di Gallipoli, tra i ritrovi più gettonati dal popolo dei giovanissimi. Sono in corso indagini per chiarire la vicenda.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

