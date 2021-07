Palermo, furbetti del cartellino: 8 arresti e 28 misure cautelari per gli assenteisti

09 luglio 2021 a

Palermo, assenteismo in Comune e in altre società partecipate: 8 arresti per un totale di 28 misure cautelari. I dipendenti, i classici "furbetti del cartellino", timbravano ma poco dopo uscivano a fare shopping, andavano in palestra oppure a correre sul lungomare, sbrigavano commissioni per i familiari, portavano i figli a scuola o andavano dal parrucchiere.

Otto dipendenti del comune siciliano e delle aziende partecipate Reset e Coime sono stati arrestati questa mattina dai militari della guardia di finanza e messi agli arresti domiciliari. Oltre alle otto misure di custodia cautelare agli arresti domiciliari, il gip ha disposto per altri 14 dipendenti la misura dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Infine per altri sei è scattato solo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I 28 furbetti del cartellino destinatari di misura cautelare devono rispondere a vario titolo di truffa in danno di un ente pubblico e falsa attestazione della presenza in servizio. Undici di loro sono dipendenti del comune di Palermo, 14 sono dipendenti della Reset, l’azienda partecipata del Comune che si occupa della manutenzione strade e del verde pubblico a Palermo, e tre lavorano per il Coime, un’altra partecipata che si occupa della piccola manutenzione cittadina.

Uno degli indagati era solito passare ai cantieri della Zisa in scooter, già in costume da bagno e ciabatte infradito, con l’asciugamano su una spalla e la crema solare in una mano e il badge nell’altra. Entrava, strisciava la tessera e usciva diretto in spiaggia a Mondello. Un altro indagato timbrava la presenza mentre si allenava di corsa. Nelle immagini delle telecamere nascoste piazzate ai cantieri culturali dalla guardia di finanza lo si vede arrivare di corsa, estrarre la tessera, strisciarla senza smettere di correre per non perdere il ritmo e allontanarsi immediatamente riprendendo il percorso di allenamento.

