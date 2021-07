Raffaella Carrà, funerali in diretta tv: orario e cambio dei programmi

08 luglio 2021 a

L'addio a Raffaella Carrà. La Rai trasmetterà in diretta su Rai1, a cura del Tg1, i funerali di "Raffa", che si svolgeranno nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma, venerdì 9 luglio. L’ultimo saluto a Raffaella andrà in onda a partire dalle ore 11.40 con la cronaca dei giornalisti del Tg1 Giuseppe La Venia ed Elena Di Vincenzo, e con la partecipazione di Filippo Di Giacomo. Ampio spazio alla cerimonia funebre sarà dato anche su RaiNews24, che aprirà continue finestre informative durante le edizioni in onda dalle 12.

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di venerdì RAI 1 (La rubrica Previsioni sulla viabilità - CCISS Viaggiare informati delle ore 06:55 non andrà in onda) 07:00 Unomattina Estate 09:50 TG1 09:55 Dedicato 11:20 TG1 11:25 Unomattina Estate 11:40 Roma: Basilica di Santa Maria in Aracoeli, funerali di Raffaella Carrà. A cura del Tg1 - Telecronaca di Giuseppe La Venia ed Elena De Vincenzo - Regia di Andrea Doria 13:10 Unomattina Estate 13:30 TG1 (Il previsto doppio episodio di «Don Matteo 7» delle ore 11:25 non andrà in onda) 20:00 TG1 20:30 Techetechetè: Raffaella 22:00 (anziché 21:25) Top Dieci.

Nella sala della Protomoteca in Campidoglio è intanto allestita la camera ardente di Raffaella Carrà che rimarrà aperta fino a venerdì mattina quando si svolgeranno i funerali in Santa Maria in Aracoeli alle 12. Tanta le persone in fila, anche giovedì per dare l’ultimo saluto alla Raffa nazionale. Ieri sera le hanno reso omaggio, tra gli altri, Pippo Baudo, Renzo Arbore e Pupo. "Siamo molto addolorati tutti - ha detto Baudo - per questa perdita. Per una persona che ci ha fatto compagnia e ci ha regalato momenti indimenticabili". "Tutti noi siamo stati ammiratori di Raffaella, noi abbiamo avuto il privilegio di essere anche amici e il dolore è maggiore purtroppo in questi casi - continua Baudo -. Non pensavo che fosse ammalata. Nessuno di noi pensava fosse ammalata perchè ha tenuto nascosta la sua malattia in maniera egregia. Ha dato una prova di forza, di segretezza e di enorme coraggio. Raffaella era divertente, era brava, era preparata, parlava un sacco di lingue. Raffaella era Raffaella", ha ancora detto Baudo.

