Incidente Garda, esclusiva Tg1: le immagini dello scontro. "Giallo su chi era alla guida"

08 luglio 2021 a

a

a

Nei titoli del Tg1 delle ore 20 viene definito "Il giallo del Garda". In esclusiva al Tg1 di stasera giovedì 8 luglio, sono state mandate in onda le immagini dello scontro sul lago di Garda dello scorso 19 giugno. In un filmato recuperato dall’inviato Giacinto Pinto l’incidente costato la vita a Greta Nedrotti e Umberto Garzarella. Le immagini - esclusive - parlano chiaro e mostrano la noncuranza con cui il potente motoscafo con a bordo due cittadini tedeschi, abbia attraversato le acque del lago a una velocità quattro volte superiore al consentito.

Lago di Garda, ragazzi uccisi: uno dei due tedeschi barcolla e cade in acqua | Video

Dalle immagini, che mostrano anche il prima e il dopo lo scontro con il gozzo di Greta e Umberto, sembra che a pilotare non sia Patrick Kassen, colui che barcolla in immagini già diffuse in precedenza e cade, ma l’altra persona a bordo, manager di fama internazionale e vicepresidente di un colosso dell’informatica. L’esclusiva è stata mandata in onda nell’edizione del Tg1 delle 20. Immagini che provengono da una telecamera di sorveglianza che ha ripreso la scena.

Chiesto l'arresto per uno dei due turisti tedeschi a bordo del motoscafo che ha ucciso Umberto e Greta

Si era consegnato spontaneamente il 5 luglio scorso, Patrick Alexander Kassen, l’imprenditore tedesco che era alla guida del motoscafo che ha travolto e ucciso lo scorso 19 giugno a Salò, sul lago di Garda, Umberto Garzarella, 37 anni, e Greta Nedrotti, 25 anni. L’uomo, ritenuto responsabile del duplice omicidio colposo dei due giovani, era stato stato accompagnato dalla moglie al Brennero dove lo attendeva il suo legale italiano, l’avvocato Guido Sola, che poi lo aveva accompagnato dai carabinieri che lo attendevano al confine. La consegna, avevano precisato dallo studio legale che difende il tedesco, era stata concordata con le autorità italiane non appena saputo dai media del mandato di cattura europeo nei suoi confronti.

Arrestato il tedesco alla guida del motoscafo che ha provocato la morte di Umberto e Greta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.