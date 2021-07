Denise Pipitone, Gaspare Ghaleb interrogato in Procura a Marsala: l'ex fidanzato di Jessica Pulizzi ascoltato come testimone

07 luglio 2021 a

Caso Denise Pipitone, Gaspare Ghaleb è stato interrogato in procura a Marsala per oltre tre ore. L'ex fidanzato di Jessica Pulizzi, sorellastra di Denise, è stato ascoltato come testimone assistito perché nel processo sulla scomparsa della bambina fu indagato e condannato per false informazioni a pubblico ministero.

Nello stesso dibattimento invece Jessica, sospettata di aver fatto sparire Denise, venne assolta dall’accusa di sequestro di persona con formula definitiva. Non è peraltro escluso che alcuni particolari emersi durante il corso dell'interrogatorio siano al centro del servizio dedicato alla bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004 che sarà trasmesso da Chi l'ha visto?, in onda a partire dalle ore 21.20 su Rai 3. Ieri mattina, intanto, sul suo profilo Facebook, mamma Piera Maggio ha pubblicato un commovente messaggio: “Denise, se solo sapessi quante belle persone hai intorno. In tutti questi anni, hai acquisito tanti zii e nonni, gente che hanno imparato a volerti bene così come mamma e papà hanno voluto. Piera Maggio & Pietro Pulizzi”. Oggi invece ha scritto: "Sbagliare umano, ma perseverare è diabolico...mah!", senza tuttavia lasciare intendere a chi si riferisse.

La riapertura del caso sulla piccola scomparsa ha riacceso in queste settimane l'interesse del grande pubblico sulla sorte toccata alla piccola Denise, da 17 anni avvolta nel mistero. Tante le piste battute dagli inquirenti, così come sono decine le segnalazioni che giungono ogni settimana in relazione a presunti elementi utili alle indagini o avvistamenti di ragazze che potrebbero assomigliare a Denise. I media stanno dando grande risalto a questo caso, con servizi e inchieste molto approfondite e veri e propri scoop fatti da programmi con Chi l'ha visto su Rai 3 o Quarto Grado su Rete 4, la cui audience è salita con la riapertura delle indagini e il vaglio di testimoni e nuovi elementi che si sono succeduti in questi giorni.

