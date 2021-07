Raffaella Carrà, "omaggio nel riscaldamento di Italia-Spagna". Cosa ascolteremo stasera

06 luglio 2021 a

E' la nostra partita ed era la sua partita, quella di Raffaella Carrà. Arriva così l'omaggio prima della sfida Italia-Spagna, semifinale di Euro 2020. Stasera, martedì 6 luglio, nella partita che vale l'accesso alla finale dei campionati Europei di calcio, verrà ricordata Raffaella Carrà.

Un omaggio sentito e doveroso perché Raffaella era amata in Spagna tanto quanto in Italia. Popolarissima. Per omaggiare Raffaella Carrà, scomparsa ieri a 78 anni, la Figc ha infatti chiesto e ottenuto dalla Uefa di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento prima della semifinale dell’Europeo con la Spagna ’A far l’amore comincia tu', una delle sue canzoni più amate e ballate. Lo annuncia la Federcalcio. "La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà - dichiara il presidente della Figc Gabriele Gravina - donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia".

Questa, Italia-Spagna, era la sua partita. E lo sarà anche grazie a questo omaggio. Per dare la dimensione della popolarità di Raffaella Carrà in Spagna, "Marca", famoso quotidiano iberico d’informazione sportiva, in vista del match di stasera fra Italia e Spagna, ha dedicato il titolo di apertura della propria prima pagina odierna all’attesa semifinale di Euro2020 citando Raffaella Carrà, scomparsa ieri a 78 anni. "Què fantastica esta Fiesta" si legge sul tabloid spagnolo.

Chiaro il riferimento all’album e al singolo del 1977 della showgirl, cantante e ballerina, che era molto popolare non solo in Italia ma anche in Spagna. Frattanto oggi c'è stato l'appello di Sergio Iapino, ex compagno di Raffaella, a tutti i fans. Le esequie della showgirl i saranno celebrate venerdì 8 luglio alle ore 12 a Roma, presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. "Faccio un appello: chiedo a tutti i suoi fans, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come in quelle delle grandi città, di darsi appuntamento alle ore 12 di questo venerdì, per offrire tutti insieme l’ultimo saluto virtuale a Raffaella, ha detto Iapino.

