Denise Pipitone, l'ex pm Angioni rischia il processo: chiusa l'indagine

05 luglio 2021 a

Concluse le indagini, ora l'ex pm Maria Angioni - che fu la prima a indagare sulla scomparsa di Denise Pipitone, la bambina sparita l'1 settembre del 2004 a Mazara del Vallo - rischia il processo. Angioni, ora giudice del lavoro a Sassari ha ricevuto dalla procura di Marsala la notifica di avviso di conclusione delle indagini, atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio. L'ex pm è accusata di false dichiarazioni a pubblico ministero.

Angioni, protagonista di numerose dichiarazioni ai media, è stata sentita dalla Procura di Marsala a sommarie informazioni, quindi. come testimone, dopo aver rilevato tentativi di depistaggio dell'inchiesta condotta 17 anni fa sulla scomparsa della bambina, connivenze di forze dell'ordine con i rapitori e falle gravissime negli accertamenti svolti. Convocata dalla procura ha confermato le accuse lanciate in tv. Ma le circostanze riferite dall'ex pm non avrebbero trovato alcun riscontro. Da qui la incriminazione per false dichiarazioni a pubblico ministero a cui è seguita una nuova convocazione in procura, stavolta, in veste di indagata. Nel corso dell'interrogatorio seguito all'avviso di garanzia Angioni ha ribadito quanto affermato. Alla stampa, infine, l'ex pm ha rivelato di aver fatto un esposto al Csm contro i colleghi di Marsala.

Recentemente l’avvocato Stefano Pellegrino aveva parlato a Quarto Grado anche dell’ex pm Angioni. "Ritengo che si tratti di un atto dovuto dei pm. Le è stato contestato di ricordare che una telecamera apposta in via Pirandello era stata dismessa prima di quando ebbe a disporre le intercettazioni stesse. Lei ricordava che questa telecamera già c’era ed era stata disattivata, invece risulta dagli atti che era stata installata successivamente". La stessa Angioni avrebbe riferito che "il suo ricordo non è per niente affidabile, questa sarebbe già una ritrattazione ed escluderebbe il reato, ma comunque dice che il suo ricordo è quello".

