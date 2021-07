Chiara Gualzetti, le bugie del killer alla mamma: "Doveva incontrare un tipo conosciuto in chat"

04 luglio 2021 a

Parole piene di dolore e incredulità quelle della mamma di Chiara Gualzetti, la ragazza di soli 15 anni uccisa a coltellate e calci da un amico la scorsa domenica a Monteveglio, nel Bolognese, rilasciate in una intervista al Corriere della Sera. Giusi Fortunato, 56 anni, racconta di quei momenti precedenti alla scomparsa della figlia, sino al ritrovamento del suo corpo, e alle bugie raccontate dal killer. "Mi ha detto che Chiara avrebbe dovuto incontrare uno conosciuto in chat su Internet. Ma io non ci ho mai creduto, sentivo che quelle che mi stava raccontando erano bugie, e così è stato" racconta ricostruendo i pensieri successivi alla scoperta della scomparsa di Chiara.

Chiara non tardava mai perché "sapeva che ero ansiosa e per questo doveva sempre avvisarmi quando si spostava o tardava. Mentre quella mattina quando ho visto che il cellulare era spento e che i miei messaggi non le arrivavano, ho capito che qualcosa era successo" ricostruisce la mamma. Pochi minuti e la donna scende in strada per cercare la figlia mentre prova a rintracciare sia il marito che il giovane che era con Chiara, nel frattempo tornato a casa. Così la mamma di Chiara riesce a parlare con il giovane "mi ha risposto che si doveva incontrare con uno conosciuto su Internet e mi ha detto anche verso quale sentiero era andata. Bugie. Ma in quel momento non lo potevo sapere. Però non mi era piaciuto niente di quelle parole, di quella voce, di quel racconto. Avevo una sensazione strana…"

"Me l'ha ordinato una voce superiore", avrebbe detto il killer durante la sua confessione, facendo riferimento a Samael, l’angelo del giudizio, con il quale ha detto di parlare da anni. L'omicidio si sarebbe consumato domenica mattina, ai margini del bosco, dove l'assassina aveva dato appuntamento a Chiara. È lui che lui l'ha colpita più volte al collo e al torace con un coltello rubato da casa sua, finché la ragazza non è caduta a terra. "Le ho dato dei calci in testa", il racconto agghiacciante del giovane assassino. "Ci aspettiamo una condanna giusta" ha concluso l'intervista la mamma.

