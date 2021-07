Carbonia, incidente stradale: muore ragazza di 16 anni. Altri due giovani feriti gravi

04 luglio 2021 a

a

a

Carbonia, incidente stradale alle 4 di questa mattina. Una ragazza di 16 anni è morta, mentre altri due giovani che viaggiavano sull'altra auto sono feriti in maniera grave.

L’auto sulla quale le due ragazze viaggiavano, guidata da un 18enne, si è scontrata frontalmente con una Focus, condotta da un uomo di 35 anni, e ha preso fuoco. Per la 16enne non c’è stato nulla da fare, mentre gli altri tre ragazzi con lei sulla vettura, sono stati soccorsi dalla polizia e dai vigili del fuoco, riportando varie ustioni e traumi. La ragazza morta è stata estratta avvolta dalle fiamme dall’auto che si era schiantata in piena notte contro la vetrina di un negozio. È stato impossibile salvarla: è morta così, bruciata viva la giovane di Carbonia, nella Sardegna sudoccidentale. L’incidente ha coinvolto due auto che si sono scontrate e una delle due ha terminato la sua corsa contro la vetrina di un’attività commerciale.

I ragazzi coinvolti sono complessivamente 5 a bordo delle due auto. Gli operatori della squadra di pronto intervento dei vigili del fuoco, all’arrivo sul posto hanno operato con gruppo da taglio dotato di cesoie e divaricatore per estrarre gli occupanti dai veicoli coinvolti, per spegnere il rogo che oltre il veicolo ha coinvolto anche l’attività commerciale e provveduto a estrarre il corpo privo di vita della ragazza avvolta dalle fiamme, avviato le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli, dell’area circostante e della sede stradale. Quattro i feriti, fra cui un ragazzo e una ragazza ricoverati in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

