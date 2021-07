Verona, crolla tetto di una vecchia ghiacciaia a Malga Preta: due bambini morti e altri due feriti

03 luglio 2021 a

Verona, crolla il tetto di una vecchia ghiacciaia a Malga Preta: morti due bambini, mentre altri due sono rimasti feriti. Fortunatamente questi ultimi non sono in pericolo di vita e sono stati trasferiti in elicottero in ospedale in codice giallo. L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 16. Dalle prime informazioni i quattro bimbi stavano giocando sul tetto della vecchia che ha ceduto. Sul posto gli elicotteri di Verona emergenza e Trento.

Attivate le squadre del Soccorso alpino e del Soccorso speleo di Verona. La tragedia è avvenuta nel territorio del comune di Sant'Anna d'Alfaedo, in Lessinia

Notizia in aggiornamento

