Denise, "volevo portare la famiglia in Toscana". Tony Pipitone, il retroscena privato a Quarto Grado | Video

03 luglio 2021 a

a

a

Quarto Grado, trasmissione di Retequattro, ha affrontato ancora il caso di Denise Pipitone. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, ha mandato in onda venerdì 2 luglio anche un documento con le dichiarazioni di Tony Pipitone, ex marito di Piera Maggio, madre di Denise (il padre naturale è Pietro Pulizzi).

Denise Pipitone, "nuovi indagati, cambia lo scenario". Quarto Grado, stasera rivelazioni

Tony ha cresciuto la bambina, scomparsa nel nulla da Mazara del Vallo il primo settembre 2004. racconta che nel 1998 si è trasferito a lavorare in Toscana "in accordo con Piera" e che tornava in Sicilia "due o tre volte all'anno". Tony Pipitone dice che "il lavoro a Mazara era quello che era, sono partito perché volevo che la mia famiglia stesse bene, facevo il muratore e ogni mese mandavo dei vaglia a Piera e Kevin che all'epoca aveva 4 anni".

Piera e Tony avevano già un figlio, Kevin, "poi nell'ottobre del 2000 è arrivata Denise." Tony Pipitone ricorda che "alla notizia della nascita di Denise presi la macchina dalla Toscana e tornai in Sicilia per vederla; ricordo quel giorno e mi commuovo sempre di più: arrivai in ospedale che Denise era già nata". La lettera di Tony Pipitone è piena d'amore per Denise che considera sua figlia ("la scomparsa di mia figlia mi ha spezzato il cuore, devastato la vita"). Spiega come nel 2002 "decisi di ritirarmi in Sicilia e non partire più".

Denise Pipitone, "la nostra vita privata non d'interesse pubblico". Il misterioso post dei genitori

Poi rivela un retroscena di vita privata: "Nell'estate del 1999 (Denise quindi non era ancora nata ndr), chiesi a mia moglie di trasferirsi con me in Toscana dove lavoravo. Volevo portare la mia famiglia con me (Piera e Kevin) ma non ci sono riuscito. Volevo vivere come tutte le famiglie - dice Tony Pipitone - stare assieme. Piera non volle trasferirsi, mi disse che non voleva lasciare la sua casa".

GUARDA QUI IL DOCUMENTO DI TONY PIPITONE CON LA LETTERA A DENISE A QUARTO GRADO

Denise Pipitone, "ho visto la bimba nell'hotel di Anna Corona". Spunta turista romana: cosa ha sentito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.