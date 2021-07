Denise Pipitone, "ho visto la bimba nell'hotel di Anna Corona". Spunta turista romana: cosa ha sentito

02 luglio 2021 a

a

a

Spunta una turista romana che dice di aver visto Denise Pipitone, nell'hotel dove lavorava Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, padre naturale della piccola. .Ne dà notizia fanpage.it che apprende da fonti investigative che la testimonianza in questione è stata raccolta ultimamente dalla Procura di Marsala che dopo 17 anni ha riaperto le indagini sulla bimba scomparsa nel nulla da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004.

Denise Pipitone, "Ho visto la bimba in hotel". Colpo di scena, supertestimone in procura

La turista ha raccontato che quel primo settembre 2004 è scesa alla reception dell'albergo, dove alloggiava insieme alla famiglia, per chiedere un asciugamano e di aver notato qualcosa di strano. In quel momento avrebbe infatti visto poi dietro la tenda della reception una bambina che sarebbe, a suo dire, proprio Denise.

La turista dice di aver sentito la seguente frase: "Proprio qui dovevi portarla?". Una testimonianza che gli inquirenti stanno verificando, cercando riscontri.

La criminologa Vagli ha spiegato alla fonte, che la notizia di questo super testimone ha acceso un nuovo faro sull’inchiesta Si tratterebbe di una persona, una donna sempre secondo indiscrezioni, estranea alle indagini, che avrebbe soggiornato all’hotel Ruggero II con la famiglia alcuni giorni nel settembre del 2004, compreso il giorno della scomparsa di Denise.

Denise Pipitone, "nuovi indagati, cambia lo scenario". Quarto Grado, stasera rivelazioni

Da quello che emerge dalle indiscrezioni, però, mancherebbero riscontri certi di quel soggiorno. Non ne sarebbero infatti state conservate ricevute o fatture e non emergerebbero né riscontri dal registro delle presenze dell’albergo né dalle comunicazioni che da procedura devono farsi alla polizia. Mancherebbero riscontri anche sulle carte di credito, dal momento che le banche conservano le rendicontazioni solo per 10 anni. L’assenza di tali rispondenze potrebbe astrattamente portare i pm ad ipotizzare nei confronti del testimone il reato di false dichiarazioni, proprio come accaduto nei confronti della dottoressa Maria Angioni". Anche il programma di Rai2, "Ore 14", martedì 29 giugno, aveva parlato di un supertestimone che avrebbe visto la bimba nell'hotel.

Denise Pipitone, "la nostra vita privata non d'interesse pubblico". Il misterioso post dei genitori

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.