Piacenza, caserma Levante: carabinieri condannati, pene da 3 a 12 anni

01 luglio 2021 a

a

a

Quasi un anno dopo all'operazione che portò anche al sequestro della caserma Levante, a Piacenza, oggi 1 luglio 2021 è arrivata la sentenza per i cinque carabinieri che hanno scelto il rito abbreviato: 12 anni di reclusione a Giuseppe Montella, 8 anni a Salvatore Cappellano, 6 anni a Giacomo Falanga, 4 anni per il maresciallo Marco Orlando e 3 anni e 4 mesi per Daniele Spagnolo la sentenza a firma del gup Fiammetta Modica dopo due ore di camera di consiglio e una giornata dedicata alle repliche. Solo Angelo Esposito ha scelto il rito ordinario, mentre sono tuttora aperte altre posizioni di diversi militari per i quali le indagini non sarebbero ancora concluse.

Il gip: "Il 16enne fermato non si è pentito: calci al corpo e poi si è vantato dell'omicidio con un'amica"

Il 22 luglio 2020 la caserma dei carabinieri di Levante venne posta sotto sequestro, misure cautelari per dieci militari, di cui cinque in carcere e uno agli arresti domiciliari, per reati definiti "impressionanti". I provvedimenti nell'operazione avevano riguardato in totale 23 persone. Un'inchiesta a tratti senza precedenti quella condotta negli ultimi sei mesi dalla Procura della Repubblica di Piacenza e che ha travolto la caserma "Levante" di via Caccialupo. Quella fu la prima volta in Italia che una caserma venne messa sotto sequestro (solo un militare di quella caserma è rimasto pulito). I reati all'epoca contestati andavano dal traffico di droga all'estorsione e agli arresti illegali fino alla tortura. Anni di illegalità. Tutto nacque da un'indagine sul traffico e lo spaccio di stupefacenti, con un graduato dei carabinieri che - sfruttando la sua divisa - aveva gestito un'attività di spaccio attraverso pusher di sua fiducia.

Tir precipita da viadotto sulla A2 tra Campagna e Contursi: due morti

Per Giuseppe Montella erano stati chiesti 16 anni, un mese e 10 giorni, più 6mila euro di multa, per l'appuntato Salvatore Cappellano erano stati chiesti 14 anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione; per l'appuntato Giacomo Falanga 13 anni; per il carabiniere Daniele Spagnolo 7 anni e 8 mesi; per il maresciallo Marco Orlando 5 anni. "Traditori dello Stato" li definì il procuratore Grazia Pradella al termine della requisitoria dell'accusa.

Denise Pipitone, i ricordi di Francesca Adamo: "la firma al posto di Anna Corona, le figlie in lavanderia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.