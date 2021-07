Salerno, tir precipita da viadotto sulla A2 tra Campagna e Contursi: due morti

01 luglio 2021 a

Un tir è precipitato da un viadotto sulla autostrada A2, tra gli svincoli di Campagna e Contursi, in provincia di Salerno, provocando due morti. Per cause in corso di accertamento, il conducente del veicolo ha perso il controllo del mezzo pesante precipitando dal Viadotto Tenza, situato al km 43 dell'autostrada del Mediterraneo. Nell’impatto il conducente e un’altra persona a bordo del mezzo hanno perso la vita. Al momento si transita lungo la corsia di emergenza. Sul posto sono presenti le squadre Anas, delle forze dell’ordine, 118 e dei vigili del fuoco per la gestione dell’evento.

