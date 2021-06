Chiara Gualzetti, il legale della famiglia: "Nominati consulenti per verificare ferocia dei colpi e aspetto psicologico"

30 giugno 2021 a

Chiara Gualzetti, il legale della famiglia ha reso noto di aver nominato dei consulenti di parte, "un anatomopatologo e un medico legale" per far luce su ogni aspetto relativo all'omicidio della 16enne ritrovata morta lunedì scorso a Monteveglio, in provincia di Bologna.

Trovati coltello, vestiti sporchi di sangue e il cellulare di Chiara: ecco dove

"Sarà oggetto di una mia precisazione dei quesiti la richiesta di accertare la violenza, la profondità e le modalità con cui è stato inferto il colpo, perché ogni colpo ci può dire qual è l’atteggiamento psicologico del soggetto, cioè l’efferatezza, se è stato un colpo inferto con violenza, componente che aggancia un aspetto importante dal punto di vista tecnico, che è la contestazione di una condotta di maggiore rilievo rispetto a una persona che infligge un colpo in modo normale", ha spiegato Giovanni Annunziata, avvocato dei familiari di Chiara Gualzetti, l’adolescente trovata morta lunedì pomeriggio a Monteveglio, in provincia di Bologna. Per la morte della ragazza, ieri mattina alle 4.30, ha confessato un amico 16enne della giovane, per il quale al momento è in corso l’interrogatorio di garanzia al Tribunale dei minori del capoluogo emiliano-romagnolo. Nella sua abitazione sono stati ritrovati il coltello da cucina usato per l'omicidio, i vestiti sporchi di sangue e il cellulare della ragazza.

Chiara, "conosco l'assassino di mia figlia e non ha demoni". Il papà chiede giustizia

Intanto questa sera ci sarà una fiaccolata a Monteveglio per ricordare Chiara , uccisa a coltellate nella zona dell’Abbazia da un coetaneo che ha confessato il delitto. L’appuntamento è alle ore 20,30 dalla Piazza del Municipio: da lì il corteo si muoverà lungo via Abbazia fino a San Teodoro. "Sarà un momento per ricordare Chiara ma anche l’occasione per abbracciare la famiglia e stringersi intorno a loro come comunità in un momento così doloroso", scrive su Facebook Daniele Ruscigno, il sindaco di Valsamoggia, che ha proclamato l’intera giornata di lutto cittadino.

"Chiara era infatuata di me, ma io no": il racconto del minorenne che ha confessato l'omicidio

