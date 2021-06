Denise Pipitone, "non perdetevi lo speciale Rai2". Piera Maggio, annuncio con foto: cosa va in onda stasera

29 giugno 2021 a

C'è attesa sugli sviluppi del caso Denise Pipitone e segnatamente per ciò che verrà mandato in onda nella puntata speciale di Rai2 delle ore 23 di stasera, martedì 29 giugno 2021, E' la stessa Piera Maggio a chiamare a raccolta per stasera quanti cercano la verità su sua figlia, sparita nel nulla da Mazara del Vallo il primo settembre 2004.

Denise Pipitone, "la portai a casa". L'intercettazione choc sparisce: le carte

La presenza della mamma di Denise, instancabile nel cercare la verità per la figlia, è stata annunciata da Milo Infante che conduce lo speciale attraverso i suoi canali social. Subito dopo il video del giornalista, ecco che Piera Maggio ha pubblicato una foto sui suoi account social nei quali appare col marito Pietro Pulizzi (padre naturale di Denise) e con il giornalista. "Non perdetevi stasera alle ore 23 su Rai2, 'Ore 14'". Il programma va infatti in onda eccezionalmente alle ore 23. L'intervista a Piera Maggio è molto attesa perché è stato annunciato che toccherà aspetti della sua vita privata. E non solo questo, verranno anche avvicinati due testimoni.

Denise Pipitone, "Piera Maggio, stasera fuori tutto sulla vita privata". Inedito su Rai2 annunciato da Infante | Video

E' lo stesso Infante a dirlo nel pomeriggio di oggi sui social attraverso un video che anticipa i temi di questa ultima delle sue puntate dedicata a Denise: "Vi proporremo testimonianze importanti, in particolare una testimone che dice di aver visto Denise il primo settembre 2004 in un punto preciso di Mazara del Vallo e un'altra testimone che ha fatto sentire e vedere dei messaggi ricevuti agli investigatori negli anni successivi alla scomparsa di Denise e che è stata aggredita da tre sconosciuti."

Quindi eccoci a Piera Maggio: per la prima volta parlerà di aspetti della sua vita privata che non ha mai voluto condividere prima e vi assicuro che c'è un momento molto forte e toccante che ha commosso noi tutti", afferma in maniera diretta il giornalista. E Piera Maggio condivide.

