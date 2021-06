Denise Pipitone, "Piera Maggio, stasera fuori tutto sulla vita privata". Inedito su Rai2 annunciato da Infante | Video

29 giugno 2021 a

Stasera, martedì 29 giugno 2021 su Rai2, va in onda alle ore 23 lo speciale "Denise una storia italiana", l'ultimo degli speciali di Milo Infante dedicato alle indagini che si sono riaperte per volere della procura di Marsala dopo 17 anni, sulla bimba scomparsa nel nulla da Mazara del Vallo il primo settembre 2004. Infante ha presentato la puntata sui social attraverso un video e ha fatto delle anticipazioni su ciò che manderà in onda stasera.

"E' questo l'ultimo dei nostro speciali dedicati a Denise Pipitone", spiega infante nel breve video. "Vi proporremo testimonianze importanti, in particolare una testimone che dice di aver visto denise il primo settembre 2004 in un punto preciso di Mazara del Vallo e un'altra testimone che ha fatto sentire e vedere dei messaggi ricevuti agli investigatori negli anni successivi alla scomparsa di Denise e che è stata aggredita da tre sconosciuti."

Infante annuncia che in tv stasera ci sarà anche Piera Maggio, la mamma di Denise che mai si è arresa nel cercare la sua piccola (oggi ha 21 anni), "che per la prima volta parlerà di aspetti della sua vita privata che non ha mai voluto condividere prima e vi assicuro che c'è un momento molto forte e toccante che ha commosso noi tutti". Una puntata attesissima quella di Rai2 con alcuni inediti annunciati dal giornalista che, come già successo nelle scorse puntate speciali, ha fornito nei suoi programmi elementi di approfondimento per arrivare alla verità su Denise Pipitone. Infante non li cita ma nel video di anticipazione, assieme a Piera Maggio sono taggati anche Pietro Pulizzi, padre naturale di Denise Pipitone e ex marito di Anna Corona e l'avvocato della famiglia da sempre, Giacomo Frazzitta. Una puntata lunga, di 45 minuti, tutti incentrati sul caso che sta appassionando l'Italia.

