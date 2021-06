Denise Pipitone, "puntata speciale alle 23". Milo Infante cambia orario su Rai2: altri elementi dopo l'aggressione

29 giugno 2021 a

Nuovi sviluppi, altri elementi sul caso di Denise Pipitone. Ne parla oggi, anzi questa sera martedì 29 giugno 2021 alle ore 23, Milo Infante. Il suo programma, "Ore 14", va infatti in onda eccezionalmente in seconda serata su Rai2.

Questa nuova puntata dedicata interamente a Denise, scomparsa nel nulla da Mazara del Vallo quando aveva 4 anni, il primo settembre 2004, ha una collocazione ben diversa dalle altre, che sono andate in onda appunto alle ore 14. Oggi a quell'ora i palinsesti della Rai annunciano sul secondo canale il Tour de France, ma il grande ciclismo rimanda soltanto l'appuntamento col mistero della bambina della cittadina del Trapanese di cui non si hanno più notizie da 17 anni. Un caso che la procura di Marsala ha deciso di riaprire con nuove indagini.

Una puntata speciale molto attesa e lunga, della durata di 45 minuti come annuncia la guida tv della Rai. Milo Infante ha sempre approfondito questo caso, anche in prima persona, per arrivare a far luce su un giallo che adesso è arrivato a tormentare gli italiani che chiedono risposte su Denise Pipitone, figlia di Piera Maggio e Pietro Pulizzi.

Inchieste giornalistiche che "Ore 14" porta avanti da mesi e che dopo la puntata di stasera riprenderà a settembre. La squadra di Infante sta lavorando duro e la scorsa settimana è stata vittima di minacce e aggressioni a Mazara del Vallo, documentate in un video. Un lavoro non facile per una vicenda complicata che ha l'unica certezza che Denise che oggi ha 21 anni, da quel giorno di settembre ha fatto perdere le sue tracce, scomparsa nel nulla. Nel primo processo era stata assolta (in tre gradi di giudizio), la sorellastra Jessica Pulizzi, scagionata per il rapimento. Adesso l'indagine riparte fra mille difficoltà e nuovi elementi che conosceremo stasera alle ore 23 su Rai2 con "Ore 14" di Milo Infante.

