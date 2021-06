Bologna, morte di Chiara Gualzetti: indagato un minore

28 giugno 2021 a

C'è un primo indagato per la morte di Chiara Gualzetti, la ragazza di 16 anni ritrovata morta in un campo, a meno di un chilometro da casa nel territorio del parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio, in provincia di Bologna. Si indaga per omicidio, viste le ferite trovate sul corpo della giovane, e c’è un indagato: un coetaneo, secondo quanto trapela dalle forze dell'ordine che hanno subito battuto la pista dell'omicidio.

Ferite da arma da taglio sul corpo di Chiara Gualzetti: si indaga per omicidio

Sul corpo della ragazza i carabinieri hanno individuato alcuni segni compatibili con un’arma da taglio. Non si conoscono i motivi dell’allontanamento della ragazza da casa, nella serata di ieri. Il padre, infatti, non vedendola rientrare aveva allertato i i militari di Bazzano solo dopo alcune ore dalla sua scomparsa.

Trovata morta in una scarpata la 16enne scomparsa ieri da casa

