Bologna, Chiara Gualzetti trovata morta in una scarpata: la 16enne era scomparsa da casa

Era scomparsa da casa nella giornata di domenica 27 giugno a soli 16 anni. Chiara Gualzetti oggi è stata trovata morta in una scarpata a Monteveglio in Valsamoggia, in provincia di Bologna. Era stato il padre a lanciare ieri l’allarme e questa mattina anche il sindaco Daniele Ruscigno, tramite social, aveva lanciato un appello per ritrovarla.

Nel pomeriggio è stato il sindaco ad aggiornare la comunità: "È stato ritrovato senza vita il corpo di Chiara durante le ricerche sul campo avviate nel pomeriggio da parte di tutte le autorità competenti, coaudiuvate da un numero gruppo di volontari cittadini che ringrazio. Una tragedia per tutta la famiglia e per l’intera comunità. Le indagini sulle cause del decesso sono in corso". Sul posto sono arrivati i carabinieri. Avviate le indagini per risalire alle cause del decesso.

