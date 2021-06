Torino choc, scoperto cadavere in cantina con un coltello piantato in un occhio

27 giugno 2021 a

Orrore a Torino. Di lui, 52 anni, non si avevano notizie da alcuni giorni e i familiari hanno deciso di chiamare i carabinieri, allarmati. Sono così scattate le ricerche e i militari nel pomeriggio di oggi domenica 27 giugno hanno trovato nella cantina di una abitazione del centro della città il cadavere dell'uomo colpito mortalmente con un coltello al capo. Sono in corso accertamenti tecnici scientifici sulla scena del crimine da parte dei militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dell’Arma del capoluogo piemontese.

Secondo quanto riferisce leggo.it , il corpo senza vita dell'uomo è stato ritrovato in una abitazione del centro di Torino, in via Principi d'Acaja 36. La vittima è stata trovata con un coltello piantato in un occhio.

Notizia in aggiornamento

