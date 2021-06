Bimbo ritrovato al Mugello, la madre: "In una grande città non so se avrei ricevuto solidarietà"

27 giugno 2021 a

a

a

Al Corriere Fiorentino la madre di Nicola Tanturli, il bambino scomparso e ritrovato in una zona del Mugello, ha raccontato la sua esperienza che fortunatamente ha avuto il lieto fine: "Avevo la certezza che Nicola fosse vivo, ho avuto paura - ha ammesso Pina - ma sapevo che lo avrebbero trovato".

I dubbi pesantissimi di Bruzzone: "Come ha fatto Nicola?". Il mistero dei sandalini

La donna ha quindi proseguito: "Quello che mi ha colpito e che mi ha aiutato a passare questi giorni così difficili è stata la solidarietà delle persone: tutto questo mi ha dato forza - ha sottolineato -. Ora ci piacerebbe fare una festa per poter ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato". Giuseppina, questo il nome della madre del piccolo Nicola, ha anche spiegato i motivi della scelta che ha portato la coppia a vivere in un luogo così isolato: "Non criticate la nostra scelta di vita. Noi abbiamo scelto di vivere in un piccolo paesino di montagna e non so dire cosa sarebbe successo se fosse accaduta una cosa del genere in una grande città - le sue parole -. Qui c’è stata una mobilitazione che mi ha colpito: dovrebbe essere sempre così quando una vita umana è in pericolo. Da questa storia ho imparato qualcosa che però non mi va di dire. E' una cosa intima e desidero tenermela per me".

Ritrovato Nicola, il padre. "Dormiva con i sandalini". Si è attivata anche la procura dei minori

Nicola e la sua mamma dopo aver passato un giorno e una notte all'ospedale Meyer di Firenze per i controlli di routine, sono finalmente tornati a casa. "Ha dormito nel nostro letto - ha affermato ancora la donna -. Me lo sono abbracciato e me lo sono coccolato. Sono tornata una donna felice". Anche papà Leonardo è sollevato per il lieto finale della storia. "La buona notizia è aver riabbracciato nostro figlio: a noi interessava soltanto quello”, le parole dell'uomo. Al momento non sono state riscontrate responsabilità penali a carico dei genitori, anche se l'opinione pubblica continua a dividersi sullo stile di vita della coppia e sui motivi per i quali i due abbiano dato l'allarme soltanto nove ore dopo la sparizione del piccolo.

Bimbo scomparso, "il fratellino si perse come lui". Il retroscena: trovato a due chilometri da casa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.