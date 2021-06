Ferrara, scappa da casa a 15 anni e fa 130 chilometri in bici: ritrovato in Toscana

26 giugno 2021 a

Tutto è bene ciò che finisce bene ma l'angoscia per i familiari è stata grande. Un ragazzo di 15 anni è infatti scappato di casa da Ferrara ed è stato ritrovato in Toscana. Un tragitto di 130 chilometri percorso dal quindicenne fuggito da casa in sella a una mountain bike. Il ragazzino è stato ritrovato, nella frazione di Treppio in provincia di Pistoia, dagli agenti della polizia locale della città metropolitana di Bologna in collaborazione con i carabinieri di Sambuca Pistoiese.

I genitori, non avendo più notizie dal figlio, hanno lanciato l'allarme anche sui social con un post condiviso in diversi gruppi Facebook del bolognese. Il ragazzo era stato avvistato nella zona di Castel Casio e del lago di Suviana e dopo aver trascorso la notte su una panchina, è stato rintracciato di buona mattina a Treppio. Agenti e militari lo hanno subito messo in contatto con i familiari ai quali hanno dato la bella notizie e loro lo hanno raggiunto. Un sospiro di sollievo dopo ore di grande apprensione.

Non si conoscono altri dettagli se non il fatto, una certezza, che il ragazzo ha percorso più di 100 chilometri con la bici ed è stato rintracciato dopo un giorno. L'allarme social era scattato così come le ricerche delle forze dell'ordine che hanno dato esito positivo. Un lungo itinerario e piuttosto inusuale quello seguito dal 15enne. Tutto è bene ciò che finisce bene e la piccola fuga estiva presto resterà un ricordo. Per ora c'è da smaltire la paura e per il ragazzo anche la fatica.

