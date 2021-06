Marche, scooterista va fuori strada e muore. Grave ciclista a Cupra Marittima

26 giugno 2021 a

Due gravi incidenti, uno mortale, nelle ultime ore nelle Marche. Un uomo di 48 anni ha perso il controllo de suo scooter e ha perso la vita sulla strada Lungotenna. A Cupra Marittima invece una donna di 74 anni è stata investita da un'auto mentre andava in bicicletta e ora si trova, in prognosi riservata, all'ospedale Torrette di Ancona.

Nell'incidente mortale sulla Lungotenna, l'uomo originario di Campiglione di Fermo si trovava in sella al suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuoristrada. Si tratta di una strada di campagna adibita allo sfogo del traffico. Un lungo rettilineo percorso da molti automobilisti per evitare il traffico sia dalla strada provinciale Faleriense e sia dalla strada provinciale di San Marco alle paludi. Inutile l'intervento degli operatori sanitari che hanno praticato il massaggio cardiaco allo scooterista. Nel frattempo è atterrata anche l'eliambulanza ma poco dopo il cinquantenne è morto.

Passeggiava in bici a Cupra Marittima, in largo Europa, la donna di 74 anni investita e ora in prognosi riservata. Prima è stata trasportata d’urgenza in ospedale, al Madonna del Soccorso di San Benedetto, dopo essere stata urtata da un'auto. A gestire la situazione è stata la polizia locale cuprense che ha coordinato l’intervento del 118 e gestito la viabilità. La donna è stata poi trasporta in elicottero, al Torrette di Ancona.

