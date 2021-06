Denise Pipitone, "so chi l'ha rapita". Lo scoop de La Vita in diretta: testimone rivela dopo 17 anni | Video

25 giugno 2021 a

"So chi ha preso Denise". La testimonianza inedita sul caso di Denise Pipitone - la bimba rapita il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo quando aveva 4 anni - arriva nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 giugno, a La vita in diretta, nell'ultima puntata stagionale del programma di Rai1 condotto da Alberto Matano, Nel servizio della giornalista Ilenia Petracalvina dalla cittadina del trapanese dove Denise è scomparsa nel nulla 17 anni fa, viene intervistata una persona che parla per la prima volta. Si tratta di un investigatore, un testimone che fa delle dichiarazioni clamorose.

"L'hanno presa, l'hanno messa...e l'hanno portata a casa", dice con la voce resa irriconoscibile, questo investigatore che 17 anni fa fin dai primi momenti si è occupato della sparizione della bambina dall'androne di casa della nonna materna mentre la mamma Piera Maggio era a un corso di informatica. L'investigatore intervistato nel servizio continua nel suo racconto: "Jessica va al mercato, passa da lì, la prende e la porta a casa dove è stata vista l'ultima volta la bambina. Jessica - aggiunge - dice 'a casa ci la purtai'."

Secondo quanto trapela dal servizio e dalla tesi quindi, Jessica e Denise si conoscevano e - secondo questa ricostruzione che non trova comunque riscontri ufficiali - e questo è il motivo per cui al momento della sparizionedella bammbina nessuno ha sentito niente nella zona. Jessica Pulizzi, va ricordato e viene ripetuto anche da Alberto Matano nel corso del programma alla fine del servizio, è stata assolta in tre gradi di giudizio per il rapimento di Denise Pipitone. Jessica è la figlia di Pietro Pulizzi, padre naturale di Denise Pipitone. Uno scoop, questo de La vita in diretta, che aggiunge se non altro elementi a quegli istanti che hanno seguito la sparizione della bambina.

