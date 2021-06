Denise Pipitone, ecco il cagnolino di Piera Maggio: "13 anni portati bene". Apprensione dal veterinario

25 giugno 2021 a

Piera Maggio è seguita sui social con una ondata di affetto indicibile per la forza con la quale cerca la sua figlia Denise Pipitone, scomparsa il primo settembre 2004 da Mazara del Vallo nel Trapanese, quando non aveva ancora 4 anni.

La procura di Marsala ha riaperto il caso e sono partite nuove indagini. Le trasmissioni tv seguono la vicenda da vicino con nuovi elementi (sono attesi anche stasera venerdì 25 giugno in Quarto Grado su Retequattro, in prima serata) e i social rimbalzano post dall'account di Piera e fanno seguire commenti. La mamma di Denise Pipitone, posta foto delle apparizioni tv, tante immagini di Denise (oggi ha 21 anni) e come ripetuto in questi giorni in tv ne chiede la massima diffusione, ma poi anche cautela rispetto a segnalazioni di somiglianza. Di queste ce ne sono state tantissime, alcune piste ancora rimaste in piedi (da verificare ad esempio quella francese), ma fin qui tutte le ragazze che secondo le segnalazioni potevano portare a Denise si sono rivelate senza esito.

Tuttavia Piera Maggio con l'ultimo post su Facebook, ha voluto mostrare un momento della sua vita privata, uno dei suoi affetti. Si tratta di un cagnolino che compare insieme a lei in foto: sono nello studio del veterinario. Un post che ha ottenuto una valanga di interazioni con Piera che ha risposto anche ad alcuni rilievi dei follower. "Io e la mia Luna dal veterinario", scrive la mamma di Denise Pipitone a corredo del post dove compare accanto al cagnolino. E poi rispondendo a un commento, la stessa Piera dà altre indicazioni sul cagnolino e tranquillizza sulle comprensibili apprensioni: "Un piccolo controllo. Luna ha 13 anni, portati bene però", sottolinea Piera Maggio.

