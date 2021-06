Pomodoro, inchiesta sulla produzione e commercializzazione dell'oro rosso su Rai 2

24 giugno 2021 a

I segreti sulla produzione e commercializzazione del pomodoro, tra le materie prime più consumate al mondo, sono al centro dell'inchiesta "L'impero dell'oro rosso" che andrà in onda oggi, giovedì 24 giugno, a partire dalle ore 23 su Rai 2.

Il servizio, presentato da Rai Documentari, è un viaggio nella filiera della produzione di pomodoro, sia al naturale che lavorato, a livello mondiale, che ne svela soprattutto i lati oscuri. Oggi il pomodoro è diventato una merce come il grano, il riso o il petrolio e alimenta una filiera dal fatturato annuo di 10 miliardi di dollari. La sua industrializzazione ha lasciato il segno nell’economia globalizzata. La sua capacità di creare prodotti fortemente identificabili, come il ketchup, la salsa per la pizza, le zuppe, le salse, le bevande o i piatti surgelati, è imbattibile ed è ciò che lo ha reso oggetto di una spietata concorrenza tra multinazionali del settore agroalimentare, impegnate da un lato a conquistare nuovi mercati di grande potenziale, su tutti quello africano, dall’altro a ridurre i costi di produzione investendo sull’innovazione tecnologica a scapito della manodopera.

L’autore Jean-Baptist Malet, giornalista investigativo che lavora, tra gli altri, per Le Monde Diplomatique e Charlie Hebdo, si è dedicato per due anni a una meticolosa ricerca sui retroscena della produzione, commercializzazione e consumo di concentrato di pomodoro dalla Francia alla Cina, agli Stati Uniti, all’Italia. La forza del documentario sta nel rivelare fatti di cui il pubblico e i consumatori non erano a conoscenza: assistiamo così alla sorpresa delle stesse parti in causa - industriali che producono concentrato di pomodoro che stanno perdendo il loro mercato perchè è troppo costoso - così come i consumatori che non sanno da dove venga il concentrato rosso sui loro piatti e cosa contenga. In seconda serata, quindi, un documentario giornalisti che svela retroscena ignoti ai più su uno dei prodotti più comuni sulle nostre tavole.

