Ritrovato Nicola, il padre: "Dormiva con i sandalini". Si è attivata anche la procura dei minori

È vivo e sta bene. Il piccolo Nicola Tanturli, il bimbo di 21 mesi scomparso nel nulla nella notte tra lunedì e martedì scorso, è stato ritrovato da un giornalista che ha sentito la sua voce e ha subito avvisato le forze dell’ordine. Il bambino era in una scarpata a soli tre chilometri da casa, a Campanara, nella zona di Palazzuolo al Senio, nel Mugello. A recuperarlo, calandosi per 25 metri, è stato il luogotenente dei carabinieri Danilo Ciccarelli, comandante della stazione di Scarperia. "Quando sono arrivato da lui mi ha subito abbracciato e messo le mani al collo e ha chiesto della mamma. Riconsegnarlo ai genitori è stata un’emozione fortissimo", ha aggiunto. Al pronto soccorso del Meyer, dove lo hanno portato con l’elisoccorso, hanno rilevato solo "escoriazioni superficiali, ma le sue condizioni generali non destano particolari preoccupazioni".

Ma ora sono tanti i punti da chiarire. Ora spetta agli inquirenti trovare le risposte a più di un interrogativo: Nicola è rimasto fuori, nei boschi nel Mugello, per oltre 30 ore, finendo poi in una scarpata. Perché, nonostante i più avanzati strumenti tecnologici di ricerca, i cani molecolari e i droni, il bambino è stato trovato 24 ore dopo la sua sparizione a soli tre chilometri da casa? Come mai, dopo essere caduto in una scarpata profonda 25 metri, ha rimediato solo qualche graffio? Perché, come confermato dai carabinieri e dalle foto diffuse, indossava le scarpe se al momento della scomparsa era nel suo letto a dormire? Il padre, Leonardo, intervistato nel corso della trasmissione di Mattino5 condotta da Federica Panicucci ha dato alcune risposte. "Nicola sta bene" è l'incipit, poi le spiegazioni: "La porta era chiusa, non a chiave, ma era chiusa. Nicola da pochi giorni era riuscito ad arrivare alla maniglia. Cosi’ si e’ allontanato. Noi eravamo fuori, forse ci voleva venire a cercare. Nicola è un bambino abituato a camminare alcune decine di metri, da se’, in autonomia, ma mai si era allontanato in questo modo da solo. E’ un bambino forte, ha resistito". Sui sandalini: "Li aveva indosso perché si era addormentato sulle spalle della mamma e per non svegliarlo non gli sono stati tolti. Era senza pannolino perché dormiva sopra un incerato" aggiunge. Poi ammette l'errore di non aver chiamato subito i soccorso ma solo dopo nove ore e alcuni tentativi fatti da loro "pensavamo fosse vicino casa e magari addormentato".

Infine un ringraziamento da parte del padre a chi ha cercato Nicola: "Rivolgo un grande grazie alle persone che hanno partecipato alle ricerche. Grazie a tutti, alle persone del paese di Palazzuolo che hanno contribuito alle ricerche e a tutto il personale che è stato impegnato nelle operazioni di ricerca e di soccorso”. Non sembrano però emergere responsabilità di terzi né dei genitori secondo le prime indiscrezioni che trapelano. Però anche la procura dei minori si è interessata del caso e vuole capire se ci sono state eventuali violazioni dei doveri genitoriali: in un'altra occasione infatti si era allontanato il fratellino più grande.

