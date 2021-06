Mugello, i dubbi pesantissimi di Bruzzone: "Come ha fatto Nicola?". Il mistero dei sandalini

23 giugno 2021 a

Un grande sospiro di sollievo e la felicità per il ritrovamento del piccolo Nicola Tanturli che, dopo trenta ore, è stato ritrovato ieri mattina poco dopo le 9 in un burrone nel comune di Palazzuolo sul Senio, nel Mugello, in provincia di Firenze, a circa 3 km dalla sua casa. Ma le belle notizie sono già archiviate perché la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo di indagine sulla vicenda. Le indagini sono condotte dal comando provinciale dell’Arma dei carabinieri di Firenze con la compagnia di Borgo San Lorenzo. "Stiamo facendo i primi accertamenti sulla dinamica dell’accaduto e riferiremo alla magistratura", ha confermato il maggiore Michele Arturo, comandante della compagnia del Mugello.

Restano infatti tanti gli elementi da chiarire nella vicenda. A partire dall'allarme dato dai genitori dopo nove ore rispetto al momento in cui si sarebbero accorti che Nicola non era in casa. I sandalini ai piedi (i genitori hanno dichiarato di averlo messo a letto scalzo), lo stato di quasi assoluta pulizia del bambino che però è stato fuori per due notti e un giorno interno, il perché della presenza di alcune macchie di sangue nei pressi dell'ingresso di casa. Insomma i perché ai quali rispondere sono tanti.

La stessa Roberta Bruzzone - criminologa e opinionista tv - nel corso della trasmissione La Vita in Diretta ha lanciato pesanti dubbi: “Il bimbo indossava un paio di sandali, come ha fatto a infilarseli? Difficili da indossare per un piccolo di 21 mesi. Poi come avrebbe fatto a percorrere tre chilometri di notte senza aver paura?". Secondo i carabinieri non c’è alcuna pista in piedi, si è trattato di un allontanamento spontaneo da parte del piccolo Nicola. Ma nelle prossime ore potrebbero esserci novità. Il bambino, ritrovato da un giornalista - Giuseppe Di Tommaso - è stato ricoverato al Meyer per alcuni controlli ma pare essere in ottima forma.

