Treviso, uccisa a coltellate mentre prende il sole sulla sponda del Piave. L'assassino si costituisce

23 giugno 2021 a

a

a

Il killer di Elisa Campeol, 35 anni, di Pieve di Soligo, ha un volto. Si è costituito nella stazione dei Carabinieri di Valdobbiadene un uomo che si è presentato in caserma con ancora in mano il coltello con cui ha colpito la vittima. I carabinieri escludono per il momento la rapina dato che vicino alla donna è stata trovata intatta la borsetta, e si punta invece a un raptus improvviso da parte dell’aggressore.

Sara Pedri, il giallo della scomparsa della ginecologa e l'appello: "Inchiesta sull'ospedale trentino dove lavorava"

Il corpo della giovane donna era stato trovato oggi, attorno alle ore 13 all’Isola dei Morti lungo le sponde del Piave a Moriago della Battaglia, in provincia di Treviso. Il corpo della donna, che presentava diverse ferite da taglio, era stato trovato da un escursionista che ha subito lanciato l’allarme. al 118 e alla Centrale dei Carabinieri: i sanitari subito accorsi hanno tentato di rianimare la giovane, ma purtroppo senza risultati. Sul posto erano intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto e del Nucleo Investigativo del Comando di Treviso. La giovane sarebbe stata aggredita mentre stava prendendo il sole appunto nei pressi della riva del fiume.

Mugello, il video del ritrovamento di Nicola da parte del giornalista: commozione a La Vita in Diretta

L'uomo che si è costituito è un coetaneo della vittima che però non parrebbe avere alcuna relazione o conoscenza con la donna: l’uomo avrebbe fatto le prime ammissioni al pm di turno della procura di Treviso e al comandante del nucleo operativo del comando di Treviso col. Giovanni Mura. Ancora da chiarire le motivazioni del tragico gesto. Tutte le piste sono aperte, ma non sembra che tra i due ci fosse una relazione. L'uomo potrebbe avere agito in preda ad un attacco di follia colpendo la vittima a caso e senza nessun motivo.

Chi l'ha visto? su Rai3, nuovi documenti sul caso di Denise Pipitone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.