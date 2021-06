Piacenza, incidente stradale sulla A1: un morto per schianto tra tir

23 giugno 2021 a

Piacenza, nuovo incidente stradale sulla A1 nella mattinata di oggi, mercoledì 23 giugno. Nel tamponamento tra due tir c'è stato un morto. Il fatto è avvenuto a pochi chilometri di distanza dall’incidente di ieri che ha provocato due vittime sempre sull’A1, intorno alle 9.30 di questa mattina due mezzi pesanti si sono tamponati in corsia Nord all’altezza di Cadeo.

Il conducente del tir che si sarebbe schiantato contro quello che lo precedeva, è morto dopo essere stato estratto dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118, intervenuti nel frattempo sul posto con ambulanze da Fiorenzuola e l’elisoccorso da Parma. Nonostante le cure prestate da medico e infermieri, l’uomo ha perso la vita. In A1 si registrano code a partire da Fidenza in direzione Milano e anche in corsia opposta per curiosi. Il tratto autostradale era stato riaperto in mattinata dopo i lavori di ripristino dell’asfalto e della segnaletica, in seguito all’incendio della cisterna di Gpl che si era verificato quasi 24 ore prima.

Intanto proseguono i lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22 di sabato 26 alle 7 di domenica 27 giugno, orario in cui sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino di Mugello e Calenzano, verso Firenze. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Barberino di Mugello, percorrere la SP8 dove, per l’occasione, sarà predisposta apposita segnaletica gialla indicante "Firenze", per rientrare sulla A1 alla stazione di Calenzano.

