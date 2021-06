Incidente Garda, "ubriachi dal pomeriggio". Il giallo dell'alcol test

23 giugno 2021 a

L'autopsia sui corpi di Umberto Garzarella e Greta Nedrotti, uccisi dopo che la loro barca è stata speronata dal motoscafo di due turisti tedeschi sul Lago di Garda, potrà dire molto sullo scenario in cui si è consumata la tragedia. Prima la cena in un ristorante sulla sponda veronese del Garda, poi la corsa in motoscafo verso Salò (versante bresciano), quindi l'impatto - senza fermarsi - con il barchino in legno, un gozzo, con a bordo la coppia di italiani, un caldaista di Salò e una studentessa di Toscolano, i cui corpi sono stati dilaniati dal potentissimo Riva Acquarama che è letteralmente passato sopra la piccola imbarcazione incontrata nella rotta. La notizia di ieri è che uno dei turisti tedeschi è risultato negativo all'alcol test, l'altro si è rifiutato. Infatti rispetto al codice stradale fare l'alcol test per chi guida un mezzo in acqua non è obbligatorio.

E allora la valenza delle testimonianze di alcune persone - che affermano di aver visto i due 52enni tedeschi barcollare dopo aver ormeggiato a fatica al Centro Nautico Arcangeli il motoscafo - diventa decisiva. Non solo, perché secondo quanto riportato da La Repubblica uno dei due, che quella tragica notte con il suo motoscafo di lusso ha speronato il gozzo dei due fidanzati, avrebbe vomitato per strada di ritorno all'albergo. I tedeschi sarebbero addirittura stati visti bere birra fin dal pomeriggio, durante la visione di Germania-Portogallo, la partita degli Europei. Sarebbero stati loro, poi fuggiti, a uccidere e mutilare Umberto e Greta. Nonostante le indagini in corso però i due sono tornati in Germania.

Il legale dei due tedeschi, l'avvocato Guido Sola, ha spiegato: "Sono rientrati a casa, ma non vuol dire che sono scappati. Sono distrutti. Quando sono stati convocati in caserma, erano convintissimi di non essere rimasti coinvolti in nessun sinistro, menchemeno in uno con dei feriti. Quando ho comunicato loro che due persone erano morte, sono rimasti attoniti". Gli inquirenti confermano che i due sono "indagati a piede libero" e la loro "posizione resta sotto inchiesta".

