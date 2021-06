Caso Mauro Romano, i genitori vicini alla verità? Il colpo di scena a Storie Italiane: "Ora siamo felici"

22 giugno 2021 a

a

a

Possibile svolta nel caso di Mauro Romano, di cui sino perse le sue tracce da Racale - in provincia di Lecce - 44 anni fa. La mamma Bianca non ha mai smesso di credere che suo figlio possa essere vivo e nella puntata odierna di Storie Italiane - il contenitore di attualità che va in onda su Rai2 condotto da Eleonora Daniele - è capitato un fuoriprogramma che dà corpo a una possibile soluzione positiva.

Mauro Romano, il sospetto dei pm sulle prove e i testimoni di Geova. Caso archiviato

Proprio mamma Bianca, in diretta, ha lasciato tutti senza fiato: “Sono felice. Non posso dire di più, Eleonora. Vi sono grata per tutto lo straordinario lavoro che avete fatto, non lo dimenticherò mai fino all’ultimo giorno della mia vita. Sono felice, Eleonora. Devi capire tutto da questa frase. Non pensare che io mi dimentichi di voi”, continua mamma Bianca. Il padre di Mauro, Natale, ha poi aggiunto: "Abbiamo ricominciato a vivere, perché dopo anni di profonda sofferenza siamo giunti a un traguardo piuttosto confortevole. Provate a immedesimarvi nel dolore che provavamo verso nostro figlio, che non si riusciva a capire che fine avesse fatto. Adesso siamo arrivati a una conclusione che ci lascia sperare di poter essere contentissimi".

“Sono stati 44 anni di sofferenza”

Natale, il padre di Mauro Romano a #storieitaliane



GUARDA la diretta su RaiPlay https://t.co/zV1H146iLY @eleonoradaniele #22giugno pic.twitter.com/hi0sVAqCpl — Storie Italiane (@storie_italiane) June 22, 2021

Questo giallo ha tenuto tutti sulle spine per anni. Bianca, la madre di Mauro, aveva riconosciuto la cicatrice di suo figlio in una foto su un settimanale, che ritraeva un ricco sceicco di Dubai. E così si è aperta una nuova pista: quell’uomo è davvero Mauro Romano? Resta un mistero. Intanto, l’uomo non mai risposto all'appello della famiglia, che non si è arresa e crede che Mauro sia ancora vivo. Oggi poi il colpo di scena nel corso della puntata di Storie Italiane. Un fuoriprogramma che ha commosso anche la conduttrice e ora - al di là delle possibili illazioni - non resta che aspettare novità su che fine ha fatto Mauro Romano e se la gioia dei familiari corrisponde alla certezza che sia vivo.

Mauro Romano, potrebbe essere un ricco sceicco: "Vogliamo test del Dna"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.