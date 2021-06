Denise Pipitone, "La bambina dov'è?". Nuove intercettazioni dell'ex di Jessica Pulizzi

21 giugno 2021 a

Caso Denise Pipitone. una inchiesta che la procura di Marsala ha riaperto dopo 17 anni. La bambina, nemmeno 4 anni, è scomparsa da Mazara del Vallo nel Trapanese il primo settembre 2004: giocava nell'androne di casa dei nonni materni e da quel momento nessuno ha saputo più niente.

Denise Pipitone, novità su Ghaleb e Francesca Adamo: giornalisti denunciati per violenza privata

Intanto in tv diverse trasmissioni si occupano della vicenda e spuntano nuove intercettazioni che aggiungono elementi a una storia complessa e intricata. Oggi, lunedì 21 giugno a .Mattino Cinque, trasmissione di Canale 5, sono state mostrate delle intercettazioni tra Jessica Pulizzi e il suo ex fidanzato Gaspare Ghaleb: "La bambina dov’è? Cosa le hai fatto?", avrebbe chiesto il ragazzo alla sorellastra della bimba scomparsa da Mazara del Vallo. Il padre naturale di Denise è infatti Pietro Pulizzi. padre di Jessica.

Denise Pipitone, "stop a scempio, non trattate più il caso". Mamma Piera Maggio diffida Quarto Grado

"Sono dialoghi emersi dopo giorni di pulitura dei file audio. Me ne sono occupato insieme alla mia squadra per dieci giorni in studio di registrazione, in Calabria", ha detto il maresciallo Francesco Lombardo nel corso della trasmissione della rete ammiraglia Mediaset che ha rivelato ì nuovi dettagli della storia. Ha smentito intanto il fatto che le indagini siano state portate avanti in modo rafforzato: "Qualcosa è rimasto insoluto, ma grazie a questo lavoro approfondito siamo riusciti a estrapolare queste informazioni da quelli che erano semplici sussurri. La nostra idea è che Jessica possa aver chiamato Gaspare per ricevere aiuto". Un elemento che si aggiunge a una storia che non sembra arrivata a una svolta, un mosaico che appare difficile poter ricomporre a distanza di 17 anni, un compito arduo che comunque si è accollata la procura di Marsala e che vede gli italiani al fianco della mamma Piera Maggio che chiede verità per la sua Denise.

