Un giorno in pretura, il processo a Clizia Forte stasera in tv 19 giugno 2021 su Rai3

Torna un nuovo appuntamento per "Un giorno in pretura". Il processo a carico di Clizia Forte - secondo l’accusa manipolatrice diabolica, secondo la difesa povera madre di tre figli ingannata e coinvolta in una storia di cui era all’oscuro – è ancora al centro di “Un giorno in pretura”, in onda questa sera sabato 19 giugno alle 00.10 su Rai3. Manlio Soldani, il marito, già condannato per rapina e omicidio, la difende e sostiene di essere stato manipolato da un agente dei Nocs che credeva suo amico, Davide Rissi. L’accusa, invece, sostiene che il personaggio di Davide Rissi - che in realtà si chiama Enrico Simoni - sia stato inventato da Clizia Forte per superare le resistenze del marito a commettere la rapina. Ma dov’è la verità? si chiede il programma che stasera sviscererà un caso che ha tenuto tutti col fiato sospeso.

"Un giorno in pretura", stasera in tv su Rai3 processo sull'assalto a furgone portavalori del 2012

