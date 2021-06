Amazon, magazziniere incensurato beccato a fine turno con 16 smartphone nello zaino

19 giugno 2021 a

Fatto di cronaca che ha coinvolto indirettamente il colosso Amazon, avvenuto a Castel San Giovanni, nel Piacentino. Nel primissimo pomeriggio di venerdì 18 giugno, un magazziniere di 33 anni impiegato presso il deposito Amazon è stato sorpreso dal personale addetto alla vigilanza alla fine del proprio turno di lavoro con della refurtiva nello zaino. Sul posto è accorsa la pattuglia della Stazione di Castel San Giovanni che al termine degli accertamenti del caso lo ha arrestato in flagranza di reato per furto aggravato.

Si tratta di un giovane di 33 anni, nato in Egitto, residente in provincia di Pavia, coniugato, senza precedenti penali. I militari hanno accertato che il magazziniere durante il suo turno di lavoro aveva asportato 16 smartphone, di diverse marche e modelli, e 2 cover per cellulare per un valore complessivo di circa 7.500 euro. La refurtiva era stata già privata delle relative confezioni, alcune delle quali sono state rinvenute all’interno del magazzino, nascoste all’interno di uno zaino e parzialmente occultata da una felpa e da un giubbotto catarifrangente. Il magazziniere, quindi, è stato portato in caserma. Dopo le formalità di rito è stato arrestato e trattenuto presso la camera di sicurezza di via Beverora.

Anche i grandi gruppi come Amazon sono ultimamente al centro delle polemiche; oltre a questo furto, il 26 aprile scorso infatti un operaio morì ad Alessandria nel cantiere di costruzione di un nuovo centro di distribuzione del colosso fondato dall’uomo più ricco al mondo, Jeff Bezos. Intanto tra le curiosità che coinvolgono il canale televisivo di Amazon, Achille Lauro ha annunciato di aver siglato "uno dei più importanti overall deal d’Europa con Amazon Prime, che prende il via con la partecipazione al programma Celebrity Hunted". Per due anni l’artista parteciperà alla produzione di film, serie tv, documentari e formati in collaborazione con Amazon Prime.

