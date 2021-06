Denise Pipitone, a Quarto Grado il giallo del significato della parola danas: rom o croato?

18 giugno 2021 a

Caso Denise Pipitone, tra gli approfondimenti della puntata di venerdì 18 giugno di Quarto Grado su Rete 4, c'è stato anche quello relativo al significato della parola "danas", che si sente pronunciare nell'ormai famoso video in cui compare una bambina che assomiglierebbe a Denise.

La parole pronunciate nel video sono: "Danas?" a cui la piccola risponderebbe: "Dove mi porti?". Secondo le indagini, tale parola - Danas, per l'appunto - sarebbe il nome Denise in lingua rom o sinti. Gli inviati di Quarto Grado, tuttavia, hanno intervistato Gennaro Spinelli, uno dei capi delle comunità rom e sinti in Italia, e profondo conoscitore dei loro idiomi. Lui ha assicurato che tra i rom non esiste il nome Danas e quella non sarebbe una parola propria di quella lingua. Al contrario, ha detto Spinelli, danas in croato vorrebbe dire "oggi". Eppure tale ipotesi non consentirebbe di capire perché la bambina avrebbe risposto in quel modo. L'altra interpretazione di uno degli opinionisti in studio, che in passato eseguì delle indagini sul caso, è quella che la parola danas sia da dividere in "da nas", dal significato "dove si va", riferibile sempre a un idioma rom.

Un giallo che quindi resta ancora irrisolto. Tuttavia Spinelli ha anche dichiarato di credere che se la piccola del video fosse Denise e si trovasse da allora in una comunità rom - su cui si sono concentrate a lungo le ricerche - oggi sarebbe pressoché impossibile riuscire ad identificarla, in quanto molto probabilmente non si troverebbe più neanche in Italia.

